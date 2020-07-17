Кузбассовец прострелил плечо таксисту
В Новокузнецке полицейские выясняют обстоятельства, при которых пассажир прострелил плечо таксисту. При этом последний отказался ехать в больницу.
Инцидент случился днем 16 июля примерно в 13:00. В это время 280летний новокузнечанин отправился по делам на такси, однако он не доехал до пункта назначения спокойно. Мужчина поругался с водителем, в итоге он достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста.
- Травматическим оружием мужчина владеет на законных основаниях. Водитель таксомотора всвою очередь не имеет лицензии, выполняет заказы через агрегатор на автомобиле, принадлежащем другу, — сообщает пресс-служба полиции Кузбасса.
Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU