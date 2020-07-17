Кузбассовец прострелил плечо таксисту

17 Июль 2020 2020-07-17T03:50:27+03:00

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В Новокузнецке полицейские выясняют обстоятельства, при которых пассажир прострелил плечо таксисту. При этом последний отказался ехать в больницу.

Инцидент случился днем 16 июля примерно в 13:00. В это время 280летний новокузнечанин отправился по делам на такси, однако он не доехал до пункта назначения спокойно. Мужчина поругался с водителем, в итоге он достал травматический пистолет и выстрелил в таксиста.

- Травматическим оружием мужчина владеет на законных основаниях. Водитель таксомотора всвою очередь не имеет лицензии, выполняет заказы через агрегатор на автомобиле, принадлежащем другу, — сообщает пресс-служба полиции Кузбасса.

Полиция проводит проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU