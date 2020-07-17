Кузбассовец продал чужой бульдозер за шесть миллионов и уехал в Сочи
В Прокопьевске осудят 45-летнего мужчину, который продал чужой бульдозер за шесть миллионов рублей. Он уехал в Сочи, где собирался открыть бизнес.
В полицию обратился житель Прокопьевска, которого обманул мошенник. Выяснилось, что потерпевший попросил обвиняемого помочь найти покупателя на гусеничный трактор стоимостью 6,5 миллиона рублей. Однако тот решил провернуть следующую схему: он подделал документы и сделал жену новой владелицей транспорта, а затем продал его.
- Обвиняемый получил деньги на счёт жены, а затем обналичил и потратил. Он купил туристические автобусы для открытия бизнеса в городе Сочи, - сообщили в пресс-слубе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Сейчас уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Теперь мужчина может отправиться в тюрьму на 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU