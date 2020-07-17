Надежда Бабкина сфотографировалась с бывшим директором новокузнецкого театра
Сейчас артистка в Крыму
Фото: ngbabkina / Instagram
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В социальной сети Instagram появился снимок народной певицы надежды Бабкиной в компании бывшего директора новокузнецкого театра Антона Собянина. Сейчас артистка проводит время в Крыму.
- Вечерняя прогулка для хорошего сна, - подписала снимок Надежда Бабкина.
В настоящее время Антон Собянин является исполнительным директором театра Бабкиной «Русская песня». До этого он возглавлял департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, а также занимал должность директора новокузнецкого театра.
ИСТОЧНИК KP.RU