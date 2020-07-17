Надежда Бабкина сфотографировалась с бывшим директором новокузнецкого театра

17 Июль 2020 2020-07-17T05:12:56+03:00

Сейчас артистка в Крыму

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В социальной сети Instagram появился снимок народной певицы надежды Бабкиной в компании бывшего директора новокузнецкого театра Антона Собянина. Сейчас артистка проводит время в Крыму.

- Вечерняя прогулка для хорошего сна, - подписала снимок Надежда Бабкина.

В настоящее время Антон Собянин является исполнительным директором театра Бабкиной «Русская песня». До этого он возглавлял департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, а также занимал должность директора новокузнецкого театра.

ИСТОЧНИК KP.RU