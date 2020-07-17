В Кузбассе нашли 78-летнюю пенсионерку
Женщину искали с 15 июля
В Кузбассе нашли 78-летнюю пенсионеркуФото: Алена МАРТЫНОВА
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В Кузбассе завершились поиски 78-летней пенсионерки. Родные и близкие объявили об ее исчезновении еще 15 июля.
Именно волонтеры «Лизы Алерт» сообщили, что поиски жительницы села Вишневка завершились. Женщину удалось обнаружить живой. При этом она нуждалась в помощи врачей.
– Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! – написали волонтеры.
По этическим причинам волонтеры не раскрывают обстоятельства и место обнаружения пенсионерки.
Однако не все поиски заканчиваются хорошо. Недавно было объявлено, что ушедшего в лес кузбассовца нашли мертвым.
ИСТОЧНИК KP.RU