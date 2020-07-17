2020-07-17T06:57:30+03:00
Общество

В Кузбассе более 8 процентов молока с фальсификатом

В нем содержатся не заявленные в составе компоненты
Лия Гараева
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В Кузбассе более 8% молока с фальсификатомВ Кузбассе более 8% молока с фальсификатомФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники Роспотребнадзора проверили молочную продукцию Кузбасса. Оказалось, что 8,2 процента исследованных образцов содержат компоненты немолочного происхождения, которых нет в составе.

В надзорном ведомстве добавили, откуда именно были взяты пробы с фальсификатами. В основном они из детских и подростковых, лечебно-профилактических и социальных учреждений.

В результате выявленных нарушений была приостановлена реализация свыше 28 тонн молочных продуктов. Всего за первые шесть месяцев 2020 года специалисты проверили более тысячи проб молокопродукции. Из них небезопасными признали 1,2 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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