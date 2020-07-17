В Кузбассе более 8 процентов молока с фальсификатом

17 Июль 2020 2020-07-17T06:57:30+03:00

В Кузбассе более 8% молока с фальсификатом Фото: Мария ЛЕНЦ

В нем содержатся не заявленные в составе компоненты

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Сотрудники Роспотребнадзора проверили молочную продукцию Кузбасса. Оказалось, что 8,2 процента исследованных образцов содержат компоненты немолочного происхождения, которых нет в составе.

В надзорном ведомстве добавили, откуда именно были взяты пробы с фальсификатами. В основном они из детских и подростковых, лечебно-профилактических и социальных учреждений.

В результате выявленных нарушений была приостановлена реализация свыше 28 тонн молочных продуктов. Всего за первые шесть месяцев 2020 года специалисты проверили более тысячи проб молокопродукции. Из них небезопасными признали 1,2 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU