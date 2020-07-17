По итогам первых ЕГЭ в Кузбассе 20 выпускников получили 100 баллов
По итогам первых экзаменов, которые выпускники сдавали 3 июля, в Кузбасса определилось 20 стобалльников. Об этом сообщает министерство образования области .
Напомним, что единый государственный экзамен стартовал 3 июля, в этот день участники сдавали литературу, географию, информатику и ИКТ. Всего эти предметы в регионе сдали 2542 человека.
Экзаменационную работу по литературе на наивысший балл выполнили 10 человек, для сравнения - в 2019 году таких было только трое. На 100 баллов географию сдали два участника (в 2019 году - три), информатику и ИКТ - восемь человек, столько же, сколько и в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU