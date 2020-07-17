2020-07-17T08:59:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 45 пациентов в Кузбассе подтвердилась коронавирусная инфекция

Данные предоставил оперштаб области
Мария КОЛОСОВА
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Еще 45 пациентов в Кузбассе подтвердилась коронавирусная инфекцияЕще 45 пациентов в Кузбассе подтвердилась коронавирусная инфекцияФото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 17 июля. Диагноз подтвердился еще у 45 человек.

А вот выписанных за минувшие сутки больше, чем заболевших, - 73 человека. Таким образом, от коронавируса уже вылечились 1410 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1269 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6021 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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