Еще у 45 пациентов в Кузбассе подтвердилась коронавирусная инфекция
Данные предоставил оперштаб области
Еще 45 пациентов в Кузбассе подтвердилась коронавирусная инфекцияФото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативный штаб области опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом на утро 17 июля. Диагноз подтвердился еще у 45 человек.
А вот выписанных за минувшие сутки больше, чем заболевших, - 73 человека. Таким образом, от коронавируса уже вылечились 1410 человек.
- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1269 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6021 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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