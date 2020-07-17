Коронавирус выявлен в 12 территориях Кузбасса на 17 июля

17 Июль 2020 2020-07-17T08:08:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На утро 17 июля в Кузбассе было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В оперативном штабе рассказали, в каких территориях выявлены заболевшие.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией: по 11 - в Кемерове и Новокузнецке, по пять - в Белове и Кемеровском муниципальном округе. Также по трое заболевших зафиксировано в Анжеро-Судженске и Яйском районе, двое - в Осинниках, еще по одному - в Междуреченске, Юрге, Гурьевском и Чебулинском муниципальном округах, в Мариинском районе.

Напомним, что с начала пандемии в общей сложности заболело 2695 человек, 1410 выздоровели (в том числе 73 за минувшие сутки), 16 скончались. Таким образом, сейчас в больницах находятся 1269 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU