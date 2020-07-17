В Кузбассе резко снизилось число людей на изоляции Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе резко снизилось число людей, находящихся на обязательной 14-дневной изоляции дома, в стационарах и обсерваторах. Такая динамика наблюдается уже несколько дней.

Как стало известно из сводки оперативного штаба области, на утро 17 июля на обязательной изоляции находится 6021 человек. Для сравнения: 16 июля их число составило 6529 человек, 15 июля - 7035, 14 июля - 7277, 13 июля - 7605. Таким образом, с начала этой недели изолированных с каждым днем становится все меньше.

Напомним, что за минувшие сутки в Кузбассе заболело 45 пациентов, выздоровело 73. Новых летальных случаев не зафиксировано.