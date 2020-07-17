В Кузбассе дисквалифицирован начальник участка шахты «Есаульская»

17 Июль 2020 2020-07-17T09:18:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе Ростехнадзор дисквалифицировал начальника участка шахты «Есаульская». Его действия привели к тяжелой травме рабочего.

Как было установлено, 10 марта этого года мужчина сформировал наряд на ведение работ в горной выработке. При этом не было учтено совмещение двух видов работ - по выемке угля в лаве и по доставке материалов для крепления сопряжения. Тем самым было допущено проведение работ по доставке материалов при работающих механизмах и отсутствии безопасного прохода при выполнении работ. Также в этот момент отсутствовала координация при выполнении наряда со стороны старшего надзора.

В результате горнорабочий очистного забоя получил травму правой руки при выполнении работ по доставке деревянной рудстойки для крепления сопряжения.

Как сообщили в Ростехнадзоре, своими действиями начальник участка создал небезопасные условия труда, нарушил требования промышленной безопасности, что привело к несчастному случаю с тяжелым исходом.

В отношении нарушителя было возбуждено административное дело, рассмотрев которое мировой суд признал его виновным и дисквалифицировал на полгода. 15 июля постановление суда вступило в законную силу, поскольку виновный не стал его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU