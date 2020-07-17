2020-07-17T10:23:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб Кузбасса рассказал о возрасте заболевших коронавирусом

Самая большая группа - люди пожилого возраста
Мария КОЛОСОВА
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Оперштаб Кузбасса рассказал о возрасте заболевших коронавирусомОперштаб Кузбасса рассказал о возрасте заболевших коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В оперативном штабе Кузбасса рассказали о возрасте заболевших коронавирусом в Кузбассе. Данные предоставлены на утро 17 июля.

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией в регионе заразились 2695 человек. Больше всего из них находятся в возрастной группе старше 60 лет - 964 человека. В возрасте от 46 до 60 лет насчитывается 763 заболевших, еще 590 человек - это люди в возрасте от 30 до 45 лет, 223 кузбассовца - в возрасте от 18 до 30 лет.

Также на данный момент известно, что заболело 144 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет и еще 11 младенцев в возрасте младше года.

Статистика. Фото: Оперативный штаб Кузбасса

Статистика. Фото: Оперативный штаб Кузбасса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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