В Новокузнецке изменилась схема движения трамваев

17 Июль 2020 2020-07-17T12:32:54+03:00

Это связано с ремонтом на проспекте Металлургов

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В Новокузнецке с 17 июля изменилась схема трамвайного движения. Это связано с ремонтом на проспекте Металлургов и ограничением движения на перекрестке с улицей Орджоникидзе.

Трамвайное движение, по словам мэрии, теперь организовано следующим образом:

- по маршруту № 2: Транспортная - Малоэтажка - Байдаевская - будут ходить 12 единиц;

- по маршруту № 9: Транспортная - алюминиевый завод - Байдаевская - будут ходить пять единиц;

- маршрут № 5 будет временно отменен.

По трамвайному маршруту № 6: собор Рождества Христова - КМК - будут ходить пять трамваев, по маршруту № 8: собор Рождества Христова - КМК - также пять единиц с изменением конечной остановки на остановочный пункт «Транспортная».

Запланированные на этом участке проспекта работы будут завершены в течение двух недель. Ограничения не касаются регулярных автобусных маршрутов.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии: МКУ ЦДС (384-3) 740-195.

ИСТОЧНИК KP.RU