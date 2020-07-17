Кузбассовец выбросил котят с пятого этажа на глазах детей
Кузбассовец выкинул с балкона пятого этажа двух маленьких котят. Это произошло на глазах его детей.
Как было установлено в ходе следствия, в мае этого года 35-летний житель Новокузнецка, находясь в состоянии опьянения, выбросил с балкона пятого этажа двух котят породы шотландская вислоухая. От полученных травм животные погибли. При этом мужчину не смутило, что свидетелями жесткого обращения с животными стали трое его малолетних детей.
- О произошедшем в дежурную часть полиции Новокузнецка сообщила местная жительница. Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.
Свои действия мужчина объяснил тем, что был зол, так как по возвращении домой наступил в оставленную котятами на полу лужу.
Сейчас материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в суде. Новокузнечанину грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU