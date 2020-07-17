2020-07-17T12:34:25+03:00
Общество

Кузбассовец выбросил котят с пятого этажа на глазах детей

Его будут судить за жестокое обращение с животными
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовец выбросил котят с пятого этажа на глазах детейКузбассовец выбросил котят с пятого этажа на глазах детейФото: Евгений САЗОНОВ
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Кузбассовец выкинул с балкона пятого этажа двух маленьких котят. Это произошло на глазах его детей.

Как было установлено в ходе следствия, в мае этого года 35-летний житель Новокузнецка, находясь в состоянии опьянения, выбросил с балкона пятого этажа двух котят породы шотландская вислоухая. От полученных травм животные погибли. При этом мужчину не смутило, что свидетелями жесткого обращения с животными стали трое его малолетних детей.

- О произошедшем в дежурную часть полиции Новокузнецка сообщила местная жительница. Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Свои действия мужчина объяснил тем, что был зол, так как по возвращении домой наступил в оставленную котятами на полу лужу.

Сейчас материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в суде. Новокузнечанину грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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