2020-07-17T12:36:20+03:00
Общество

Кибермошенники украли у кузбассовцев 240 миллионов рублей

Данные приводятся с начала 2020 года
Мария КОЛОСОВА
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Кибермошенники украли у кузбассовцев 240 миллионов рублейКибермошенники украли у кузбассовцев 240 миллионов рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Кузбассе кибермошенники похитили у кузбассовцев 240 миллионов рублей с начала года. Об этом сообщают полицейские и призывают быть бдительными.

Теме профилактики преступлений, совершенных при помощи IT-технологий, была посвящена одна из местных телепередач. В качестве приглашенного эксперта на ней выступил замначальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Владислав Князев.

По его словам, с начала этого года в Кузбассе зарегистрировано почти 4 тысячи онлайн-краж и мошенничеств. Причиненный жителям ущерб составил около 240 миллионов рублей.

Владислав Князев также отметил, что есть две наиболее распространенные схемы преступления. Первая - звонок от имени сотрудника банка, а вторая - покупка или продажа товаров на популярных сайтах бесплатных объявлений. В обоих случаях мошенники пытаются получить у своей жертвы реквизиты банковских карт, а также логины и пароли от их личных кабинетов в онлайн-банках. В дальнейшем мошенники используют эти данные для хищения денег со счетов граждан.

Чтобы не стать жертвой преступления, нужно перепроверять всю поступающую от незнакомцев информацию, а также не передавать им личные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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