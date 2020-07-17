2020-07-17T13:31:29+03:00
Общество

Инвестор сообщил о намерении достроить аквапарк в Кемерове

Работы на площадке могут возобновиться уже этой осенью
Мария КОЛОСОВА
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Инвестор сообщил о намерении достроить аквапарк в КемеровеИнвестор сообщил о намерении достроить аквапарк в КемеровеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Кузбасский водный центр», который намеревался построить в Кемерове аквапарк, планирует возобновить работы на площадке уже этой осенью. Об этом сообщил директор компании Сергей Эрфурт.

Напомним, что в прошлом году комитет по управлению государственным имуществом отозвал договор на аренду земельного участка под аквапарк. Однако, по словам Сергея Эрфурта, после проверок КУГИ его вернули обратно, а в феврале 2020 года продлили на три года.

Но вскоре после этого график работ сбился из-за начавшейся пандемии коронавируса на два с половиной месяца.

- Мы планируем пройти все необходимые экспертизы в августе и получить новое разрешение на строительство в начале сентября. До морозов собираемся закончить бетонные работы. Предварительно, срок сдачи объекта - 2022 год, - цитирует руководителя компании-застройщика Авант-Партнер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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