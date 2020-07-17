Роспотребнадзор предупредил кузбассовцев о риске заражения бешенством

17 Июль 2020 2020-07-17T14:49:53+03:00

За первое полугодие с укусами в больницы обратилось 4145 человек

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Роспотребнадзор Кузбасса предупреждает жителей региона о рисках заражения бешенством. Как правило, в летний период вероятность покуса больными животными возрастает.

Как сообщили в ведомстве, в регионе периодически регистрируются случаи заболевания бешенством среди диких, бродячих и домашних животных, в числе таких территорий – Кемерово, Мыски, Топки, а также Беловский, Кемеровский, Ижморский, Промышленновский, Юргинский, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский, Яйский, Тисульский районы.

-За 6 месяцев 2020 года за антирабической помощью в медицинские организации Кемеровской области обратилось 4145 человек, пострадавших от укусов животными, в том числе 1349 детей в возрасте до 17 лет, - рассказали в Роспотребнадзоре. - От диких животных пострадало 58 человек.

Чтобы избежать рисков, специалисты советуют прививать домашних животных, избегать брать на руки диких и беспризорных животных сами и не позволять детям. Если питомец стал вести себя неадекватно, то его стоит показать ветеринару.

Если животное все же укусило, надо промыть рану с мылом, обработать йодом или спиртовым раствором, а после обратиться в ближайший травмпункт или хирургический кабинет медицинской организации.

ИСТОЧНИК KP.RU