2020-07-18T05:30:42+03:00
Общество

Кузбассовцам разрешили бить кедровый орех с 15 августа

К этому времени шишка достигнет максимальной зрелости
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцам разрешили бить кедровый орех с 15 августаКузбассовцам разрешили бить кедровый орех с 15 августаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителям Кузбасса рассказали, когда в этом году можно приступить к сбору кедрового ореха. Департамент лесного комплекса назвал датой начала сезона 15 августа – именно к этому времени кедровая шишка достигнет максимальной спелости, и ее сбор не причинит вреда кедровым насаждениям.

- Сбор кедровой шишки для многих жителей нашего региона – это возможность обогатить питание полезным продуктом, укрепить здоровье и получить дополнительный доход. Порядок и сроки заготовки ореха регламентируются областным законом от 27.12.2007 № 173-ОЗ «О некоторых видах использования лесов». Согласно этому закону каждый житель области может прийти в лес и собирать там грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы для себя лично, для своих собственных нужд без ограничения. Однако при этом важно не допустить вреда лесным насаждениям, - рассказал начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев,

Он также добавил, что сбор шишки раньше срока может привести к повреждению ствола и ветвей деревьев, а потом к ослаблению и самих деревьев и даже их гибели. Кроме того, за это можно получить штраф от 500 до 1000 рублей к конфискацией ореха, а также 2000 рублей с конфискацией за незаконную торговлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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