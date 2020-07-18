2020-07-18T04:29:56+03:00
Происшествия

В Кузбассе осудили грабителя, ударившего сотрудницу банка ножом в шею

Ранее он уже был судим
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе осудили грабителя, ударившего сотрудницу банка ножом в шею. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Кузбассе осудили грабителя, ударившего сотрудницу банка ножом в шею. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кузбассе осужден мужчина, который ограбил банк и при этом ударил ножом в шею ее сотрудницу. Ранее он уже был судим за другие преступления.

Инцидент произошел в Междуреченске весной этого года. Посреди дня в полицию поступило сообщение, что на офис местной кредитно-финансовой организации напали. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. По прибытию правоохранители узнали, что в банк зашел неизвестный и, угрожая ножом оператору, потребовал деньги. Сотрудница успела нажать «тревожную кнопку. Нападавший ударил женщину ножом в шею, забрал 150 тысяч рублей и скрылся.

-В течение нескольких минут работники частных охранных организаций при отработке прилегающей территории задержали подозреваемого в одном из дворов и передали прибывшим сотрудникам уголовного розыска. У задержанного были изъяты нож и все похищенные деньги, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Налетчиком оказался 48-летний ранее судимый местный житель, против которого возбудили уголовное дело. Суд, с учетом числившейся за ней и неотбытой части условного наказания по другому преступлению назначил восемь лет исправительной колонии общего режима. Потерпевшей сотруднице он также обязан будет возместить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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