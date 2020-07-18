18 Июль 2020 2020-07-18T07:26:32+03:00

Два пациента скончались за сутки от коронавируса в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

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По информации на утро 18 июля в Кузбассе от коронавируса скончались сразу два пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе области.

Согласно официальной сводке, первой умершей была женщина из Прокопьевска. На фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Также скончался мужчина из Прокопьевска, у которого коронавирус протекал на фоне сахарного диабета.

Таким образом, на сегодняшний день общее число умерших достигло 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU