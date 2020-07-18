2020-07-18T07:32:46+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 49 пациентов

Об этом сообщили в оперативном штабе
Мария КОЛОСОВА
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За сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 49 пациентовЗа сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 49 пациентовФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кузбассе еще 49 человек заболели коронавирусом, сообщает оперативный межведомственный штаб области. Их общее число за все время достигло 2744 человека.

Также из больниц выписано 49 пациентов. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1459 человек.

На утро 18 июля в Кузбассе от коронавируса скончались сразу два пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе области. Согласно официальной сводке, первой умершей была женщина из Прокопьевска. На фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Также скончался мужчина из Прокопьевска, у которого коронавирус протекал на фоне сахарного диабета

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1267 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5705 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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