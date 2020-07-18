2020-07-18T08:43:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб Кузбасса рассказал подробности о двух умерших от коронавируса пациентах

Общее число скончавшихся на 18 июля достигло 18 человек
Мария КОЛОСОВА
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Оперштаб Кузбасса рассказал подробности о двух умерших от коронавируса пациентахОперштаб Кузбасса рассказал подробности о двух умерших от коронавируса пациентахФото: Артем КИЛЬКИН
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В оперативном штабе области рассказали подробности о двух жителях, которые скончались от коронавируса в Кузбассе. Об этом стало известно 18 июля.

-У женщины 1963 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1973 года рождения коронавирус протекал на фоне сахарного диабета. Он проживал в Прокопьевске, - сообщили эксперты.

Напомним, что за минувшие сутки заболевание выявлено у 49 человек, столько же было выписано из больниц.

Всего в регионе медицинскую помощь сейчас получают 1267 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5705 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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