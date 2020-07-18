2020-07-18T10:11:51+03:00
Общество

В Белове задержали вора-ловеласа

Коварный мужчина обокрал знакомую по интернет-переписке
Ирина АВТУШКО
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В Белове задержали вора-ловеласаВ Белове задержали вора-ловеласаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Белове полицейские задержали вора ловеласа. Он обокрал женщину, с которой познакомился через переписку в Интернете.

23-летняя жертва виртуального ухажера обратилась к стражам порядка и рассказала, что лишилась 15 тысяч рублей, которые были на банковском счете. Полицейские организовали розыск и задержали злоумышленника – 29-летнего парня, с которым беловчанка познакомилась в Интернете.

Как выяснилось, женщина пригласила нового знакомого в гости. Но уходя он решил поживиться за чужой счет и украл у хозяйки банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты, а после присвоил имевшиеся на счету денежные средства.

-В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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