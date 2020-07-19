Жителям Новокузнецка выписано более 1,2 миллионов рублей штрафов

19 Июль 2020 2020-07-19T05:08:52+03:00

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В Новокузнецке подведены итоги работы административных комиссий и уполномоченных органов администрации за первое полугодие. По их решениям на жителей наложено более 1,2 миллиона рублей штрафов.

Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, за шесть месяцев текущего года уполномоченными органами и должностными лицами составлено 1718 материалов об административных правонарушениях, что на 60,5 процента больше, чем за тот же период 2019 года. На административных комиссиях было рассмотрено 1674 протоколов, что на 60,4 процента больше. По 1079 протоколам наложены штрафы в сумме 1 264 600 рублей.

-За 1-полугодие 2020 года взыскано и зачислено в бюджет муниципального образования 622 988,49 рубля, добровольно внесено 480 374,89 рубля, судебными приставами взыскано 142 613, 34 рубля, - добавил Сергей Кузнецов.

Больше всего в Новокузнецке совершались такие правонарушения, как: нарушение тишины и покоя граждан – 852, размещение транспортных средств в не предназначенных для этого местах – 224, продажа товаров в неустановленных местах – 199, нарушение правил установки, содержания, размещения и эксплуатации средств наружного освещения и оформления – 94.

ИСТОЧНИК KP.RU