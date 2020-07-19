2020-07-19T04:10:43+03:00
Общество

Два проекта из Кузбасса по развитию экотуризма участвуют во всероссийском конкурсе

Голосование за участников продлится до 23 июля
Мария КОЛОСОВА
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Два проекта из Кузбасса по развитию экотуризма участвуют во всероссийском конкурсе. Фото: Пресс-служба АПКДва проекта из Кузбасса по развитию экотуризма участвуют во всероссийском конкурсе. Фото: Пресс-служба АПК
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Два кузбасских проекта по развитию экотуризма принимают участие во всероссийском конкурсе. За участником можно проголосовать до 23 июля.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, конкурс поддержали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральное агентство по туризму РФ. Организатором выступило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Всего на конкурс было подано 115 заявок из 68 регионов. Общее количество природных территорий, участвующих в конкурсе, - 239 общей площадью 58 миллионов гектаров. Их них 162 ООПТ федерального и 77 – регионального значения.

От Кузбасса на конкурс было направлено четыре заявки, до голосования допущено две. Это создание масштабного туристско-рекреационного кластера внутреннего и въездного, экологического туризма «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск» на территории Государственного природного заказника «Бельсинский» и и туристско-рекреационный кластер Чумайско-Иркутяновский государственный заказник в Тисульском районе.

Проголосовать за конкурсантов можно до 23 июля по ссылке. 28 июля будет выбрано 30 лучших проектов, а 16 октября организаторы объявят десятку победителей, которые пройдут во второй этап конкурса. К ним присоединится и лидер интернет-голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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