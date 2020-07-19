Два проекта из Кузбасса по развитию экотуризма участвуют во всероссийском конкурсе
Два кузбасских проекта по развитию экотуризма принимают участие во всероссийском конкурсе. За участником можно проголосовать до 23 июля.
Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, конкурс поддержали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральное агентство по туризму РФ. Организатором выступило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Всего на конкурс было подано 115 заявок из 68 регионов. Общее количество природных территорий, участвующих в конкурсе, - 239 общей площадью 58 миллионов гектаров. Их них 162 ООПТ федерального и 77 – регионального значения.
От Кузбасса на конкурс было направлено четыре заявки, до голосования допущено две. Это создание масштабного туристско-рекреационного кластера внутреннего и въездного, экологического туризма «Туристско-рекреационный кластер перспективного развития – Междуреченск» на территории Государственного природного заказника «Бельсинский» и и туристско-рекреационный кластер Чумайско-Иркутяновский государственный заказник в Тисульском районе.
Проголосовать за конкурсантов можно до 23 июля по ссылке. 28 июля будет выбрано 30 лучших проектов, а 16 октября организаторы объявят десятку победителей, которые пройдут во второй этап конкурса. К ним присоединится и лидер интернет-голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU