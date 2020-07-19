Руководитель крупной компании погиб в Кузбассе
В Кемеровской области погиб управляющий директор новокузнецкого ООО «ЭкоТек». Андрей Функ умер в результате несчастного случая - от удара электрическим током, сообщили в пресс-службе предприятия.
У мужчины остался несовершеннолетний сын и две дочери. Андрей Функ прошел большой трудовой путь. Он являлся руководителем шахты «Ульяновская» и директором предприятий «ЭкоЛэнд» и «ЭкоТек» - региональный оператор по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов.
Компания не раскрывает подробные обстоятельства гибели директора. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Приносим соболезнования родным и близким.
ИСТОЧНИК KP.RU