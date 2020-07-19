19 Июль 2020 2020-07-19T07:41:36+03:00

За последние сутки 56 человек с коронавирусом выздоровели в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

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За последние из кузбасских больниц выписали 56 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего по данным на 19 июля в регионе вылечились 1515 человек с коронавирусом.

В оперштабе.сообщили, что в Кузбассе зарегистрировано 2 796 случаев заражения COVID-19. Из них: 1 263 пациентов до сих пор остаются под наблюдением медиков, а 18 человек скончались.

Также на обязательной 14-дневной изоляции находятся 5 735 человек из числа контактов и групп риска. Кроме того, за последние сутки коронавирусом заразились еще 52 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU