Мэр Новокузнецка поздравил с Днем металлурга горожан

19 Июль 2020 2020-07-19T08:19:51+03:00

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Мэр Сергей Кузнецов поздравил новокузнечан с Днем металлурга. В этом году праздник отмечают 19 июля – традиционно в третье воскресенье июля.

- Для Новокузнецка этот День является одним из главных городских праздников. Люди, выбравшие работу с огнем и металлом, не могут не вызывать восхищения. Мы гордимся каждым из вас! 75 лет назад наши металлурги трудились внесли колоссальный вклад в Победу над фашисткой Германией и в процесс восстановления страны после Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Уверен, что нынешнее поколение металлургов также ответственно подходит к выполнению трудовых задач, и все мы с гордостью и честью будем нести звание, которое присвоено Новокузнецку 2 июля 2020 года - «Города трудовой доблести»! – сказал Сергей Кузнецов.

Мэр подчеркнул, что металлургия является базовой отраслью экономики, которая лежит в основе благосостояния всей России. Именно она обеспечивает устойчивое развитие ее промышленного потенциала.

О программе мероприятий на День металлурга читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU