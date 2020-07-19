2020-07-19T09:41:44+03:00
Происшествия

Машина насмерть сбила пенсионера в Кемерове

Погибшему было 72 года
Лия Гараева
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Фото: ГИБДД КузбассаФото: ГИБДД Кузбасса
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В Кемерове ночью машина насмерть сбила 72-летнего мужчину. Пенсионер нарушил правила дорожного движения.

Авария случилась в 00:30 19 июля. В это время пожилой мужчина переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Laurel, двигаясь со стороны улицы Кирова в направлении улицы Весенней, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего. Когда стражи правопорядка получат полную картину случившегося, будет принято решение, назначат ли какое-либо наказание водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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