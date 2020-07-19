Машина насмерть сбила пенсионера в Кемерове
В Кемерове ночью машина насмерть сбила 72-летнего мужчину. Пенсионер нарушил правила дорожного движения.
Авария случилась в 00:30 19 июля. В это время пожилой мужчина переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода.
- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Laurel, двигаясь со стороны улицы Кирова в направлении улицы Весенней, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.
В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего. Когда стражи правопорядка получат полную картину случившегося, будет принято решение, назначат ли какое-либо наказание водитель.
ИСТОЧНИК KP.RU