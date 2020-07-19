2020-07-19T10:16:02+03:00
Общество

В Кемерове без вести пропал 40-летний мужчина

О нем ничего не известно с 15 июля
Лия Гараева
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Фото: ПСО «Лиза Алерт» КузбассФото: ПСО «Лиза Алерт» Кузбасс
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В Кемерове 15 июля ушел из дома 40-летний Константин Пушкарев. С тех пор родные и близкие людей не знают, где он находится.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске Константина. Они разместили на своей странице фотографию и приметы пропавшего. Его рост 190 сантиметров. он среднего телосложения, у него русые волосы с залысинами и глаза серо-голубые. Мужчина в последний раз, когда его видели, был одет в футболку, голубые джинсы, коричневые туфли, а на голове у него была темно-синяя кепка.

Если вы что-либо знаете о том, где сейчас Константин, сообщите об этом по телефону «горячей линии» ПСО «Лиза Алерт» .

Номер телефона: 8 800 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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