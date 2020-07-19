2020-07-19T11:11:21+03:00
Общество

Кузбассовец взял два кредита на паспорт женщины

Потерпевшая потеряла документ
Лия Гараева
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Кузбассовец взял два кредита на паспорт женщиныКузбассовец взял два кредита на паспорт женщиныФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ленинске-Кузнецком осудят 30-летнего мужчину, который взял два кредита на чужой паспорт. Он нашел паспорт, который потеряла женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, о преступлении стало известно от кредитной организации. В полицию сообщили о том, что женщина не оплачивает кредит. Тогда стражи правопорядка связались с ней. Но выяснилось, что та не брала кредит.

Женщина сказала, что потеряла свой паспорт. Спустя время полицейские нашли подозреваемого - ранее судимого местного жителя. Он воспользовался ее документом и дистанционно оформил в двух разных кредитных организациях займы на общую сумму девять тысяч рублей. С учетом начисленных процентов общий долг вырос до 60 тысяч рублей.

Стражи правопорядка собрали достаточно доказательств для обвинения мошенника. Ему грозит до четырех месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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