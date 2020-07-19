Алкоголик обокрал салон красоты в Новокузнецке

19 Июль 2020 2020-07-19T12:42:58+03:00

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В Новокузнецке случилось преступление в салоне красоты. Здесь не местный алкоголик украл машинку для стрижки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, о пропаже в полицию сообщила одна из мастеров парикмахерской Заводского района. Она назвала и стоимость украденного, а именно 15 тысяч рублей. Полицейские начали расследование и вскоре задержали подозреваемого.

Им оказался 30-летний мужчина из Красноярска, который приехал в Новокузнецк, чтобы лечиться от алкогольной зависимости. Однако трезвая жизнь не пошла ему на пользу – его потянуло на преступления. Мужчина забрал технику и продал прохожему за 500 рублей, а деньги потратил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Теперь он может провести следующие пять лет в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU