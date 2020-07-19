Стала известна причина смерти руководителя кузбасской компании Андрея Функа

19 Июль 2020 2020-07-19T16:03:11+03:00

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В Кузбассе погиб управляющий директор новокузнецкого ООО «ЭкоТек» Андрей Функ. Причиной смерти стал несчастный случай.

Мужчина умер от удара электрическим током, сообщили в пресс-службе предприятия. Подробные обстоятельства гибели директора не раскрываются.

Андрей Функ являлся руководителем шахты «Ульяновская» и директором предприятий «ЭкоЛэнд» и «ЭкоТек», которое числится региональным оператором по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. Также известно, что у мужчины остался несовершеннолетний сын и две дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU