2020-07-19T16:03:11+03:00
Общество

Стала известна причина смерти руководителя кузбасской компании Андрея Функа

Управляющий директор скончался в результате несчастного случая
Лия Гараева
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Появились причины смерти руководителя кузбасской компании Функа. Фото: ООО "ЭкоТек"Появились причины смерти руководителя кузбасской компании Функа. Фото: ООО "ЭкоТек"
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В Кузбассе погиб управляющий директор новокузнецкого ООО «ЭкоТек» Андрей Функ. Причиной смерти стал несчастный случай.

Мужчина умер от удара электрическим током, сообщили в пресс-службе предприятия. Подробные обстоятельства гибели директора не раскрываются.

Андрей Функ являлся руководителем шахты «Ульяновская» и директором предприятий «ЭкоЛэнд» и «ЭкоТек», которое числится региональным оператором по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. Также известно, что у мужчины остался несовершеннолетний сын и две дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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