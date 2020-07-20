2020-07-20T06:07:39+03:00
Общество

Кузбассовец отдал мошеннику более полумиллиона рублей

Аферист представился сотрудником службы безопасности
Лия Гараева
Поделиться:
Кузбассовец отдал мошеннику более полумиллиона рублейКузбассовец отдал мошеннику более полумиллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Прокопьевске в полицию обратился местный житель, который отдал аферисту более полумиллиона рублей. Он перевел деньги мошеннику, представившемуся сотрудником службы безопасности банка.

Пострадавший рассказал, что неизвестный позвонил ему и сообщил, что со счета в банке пытаются похитить все его сбережения. При этом мошенник предложил решение проблемы: перевести деньги на другой счет. Прокопчанин сделал все, как сказал аферист, и лишился 580 тысяч рублей.

Спустя время он отправился в банк, чтобы узнать, все ли в порядке.с его деньгами. Однако ему сообщили плохие новости: он перевел деньги неизвестному. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Сейчас полицейские расследуют уголовное дело. Если удастся найти мошенника, то его могут отправить в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в Кузбассе
В каких территориях зафиксированы случаи коронавируса на 20 июля
В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавируса
У трех кемеровских автобусов убрали остановку
В Кузбассе водитель сбил лося
Жителям нескольких районов Кемерова отключат горячую воду
Мэр Кемерова сказал, где будет демонтированный памятник «Молодые космонавты»
Кузбассовец отдал мошеннику более полумиллиона рублей
Стала известна причина смерти руководителя кузбасской компании Андрея Функа
В Кузбассе в трамвае подрались кондуктор и пассажир
34 человека тушили пожар в кемеровской многоэтажке
Алкоголик обокрал салон красоты в Новокузнецке
Кузбассовец взял два кредита на паспорт женщины
В Кемерове без вести пропал 40-летний мужчина
В Кузбассе умер поэт Александр Ибрагимов
Машина насмерть сбила пенсионера в Кемерове
Мэр Новокузнецка поздравил с Днем металлурга горожан
Новокузнецк стал лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом
Где в Кузбассе выявили 52 новых случая коронавируса
За последние сутки 56 человек с коронавирусом выздоровели в Кузбассе
В Кузбассе еще у 52 человек обнаружили коронавирус
Руководитель крупной компании погиб в Кузбассе
Сибирский Сбербанк оценил популярность дистанционных оплат услуг ЖКХ в период пандемии
Жителям Новокузнецка выписано более 1,2 миллионов рублей штрафов
Два проекта из Кузбасса по развитию экотуризма участвуют во всероссийском конкурсе
В Кузбассе осудили драгдилеров за наркотики собственного производства