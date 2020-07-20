Кузбассовец отдал мошеннику более полумиллиона рублей
В Прокопьевске в полицию обратился местный житель, который отдал аферисту более полумиллиона рублей. Он перевел деньги мошеннику, представившемуся сотрудником службы безопасности банка.
Пострадавший рассказал, что неизвестный позвонил ему и сообщил, что со счета в банке пытаются похитить все его сбережения. При этом мошенник предложил решение проблемы: перевести деньги на другой счет. Прокопчанин сделал все, как сказал аферист, и лишился 580 тысяч рублей.
Спустя время он отправился в банк, чтобы узнать, все ли в порядке.с его деньгами. Однако ему сообщили плохие новости: он перевел деньги неизвестному. Тогда потерпевший обратился в полицию.
Сейчас полицейские расследуют уголовное дело. Если удастся найти мошенника, то его могут отправить в тюрьму на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU