Кузбассовец отдал мошеннику более полумиллиона рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T06:07:39+03:00

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В Прокопьевске в полицию обратился местный житель, который отдал аферисту более полумиллиона рублей. Он перевел деньги мошеннику, представившемуся сотрудником службы безопасности банка.

Пострадавший рассказал, что неизвестный позвонил ему и сообщил, что со счета в банке пытаются похитить все его сбережения. При этом мошенник предложил решение проблемы: перевести деньги на другой счет. Прокопчанин сделал все, как сказал аферист, и лишился 580 тысяч рублей.

Спустя время он отправился в банк, чтобы узнать, все ли в порядке.с его деньгами. Однако ему сообщили плохие новости: он перевел деньги неизвестному. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Сейчас полицейские расследуют уголовное дело. Если удастся найти мошенника, то его могут отправить в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU