Мэр Кемерова сказал, где будет демонтированный памятник «Молодые космонавты»

20 Июль 2020 2020-07-20T06:15:00+03:00

Раньше он находился в сквере Юности

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Илья Середюк рассказал, где в Кемерове установят демонтированный памятник «Молодые космонавты». До этого он находился в сквере Юности у областной библиотеки.

Теперь скульптура будет располагаться в парке «Березовая роща» в Кировском районе. Мэр отметил, что скульптура будет напоминать о прославленном кузбассовце - космонавте Алексее Леонове.

- Мы определились по замене стелы «Ракета» на отреставрированную композицию «Молодые космонавты», которая раньше располагалась в сквере Юности на улице Дзержинского. Кемеровчане поддержали эту идею. И композиция в целом впишется в ансамбль обновленной территории на улицах 40 лет Октября и Леонова, - сказал Илья Середюк.

ИСТОЧНИК KP.RU