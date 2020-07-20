2020-07-20T06:30:09+03:00
Общество

У трех кемеровских автобусов убрали остановку

Об этом сообщает УЕЗТУ
Мария КОЛОСОВА
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У трех кемеровских автобусов убрали остановкуУ трех кемеровских автобусов убрали остановкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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У трех автобусов в Кемерове убрали из маршрута одну из остановок. Об этом сообщает Управление единого заказчика транспортных услуг.

- По результатам голосования, проводимого на официальном сайте www. УЕЗТУ.РФ, с 25 июля 2020 года остановка «77 училище» исключается из схем движения маршрутов № 179э, № 197э, № 279э в прямом и обратном направлениях, - сообщили в учреждении.

В схему движения маршрутов № 179э, № 197э вводится дополнительная остановка «улица Линейная» в прямом и обратном направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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