20 Июль 2020 2020-07-20T07:14:53+03:00

В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным оперативного штаба области, на утро 20 июля еще у 61 кузбассовца подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Также стало известно, что 14 пациентов выписаны. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечилось уже 1529 человек.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1310 больных коронавирусом, - уточнили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5294 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU