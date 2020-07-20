2020-07-20T07:14:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавируса

Данные на утро 20 июля сообщил оперативный штаб
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавирусаВ Кузбассе за сутки выявили еще 61 случай коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба области, на утро 20 июля еще у 61 кузбассовца подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Также стало известно, что 14 пациентов выписаны. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечилось уже 1529 человек.

— Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1310 больных коронавирусом, - уточнили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5294 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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