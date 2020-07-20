2020-07-20T07:51:03+03:00
Происшествия

Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в Кузбассе

Авария произошла поздно вечером 19 июля
Ирина АВТУШКО
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Один человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в КузбассеОдин человек погиб и четверо травмированы в ДТП на трассе в КузбассеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло поздно вечером 19 июля в Кузбассе. В аварии один человек погиб и еще четверо получили травмы.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса инцидент произошел около 23.00 на втором километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – НовокузнецкМеждуреченск – Инской. Как было предварительно установлено, водитель автомобиля ВАЗ-2109» не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21065.

-В результате ДТП был смертельно травмирован пассажир ВАЗ-21065, женщина 59 лет. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека: пассажир «шестерки», женщина 69 лет; водитель ВАЗ-21099, мужчина 19 лет, и два его пассажира, женщина 25 лет и мужчина 19 лет, - сообщили в ведомстве.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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