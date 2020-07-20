2020-07-20T09:22:24+03:00
Общество

В Новокузнецке приставы нашли автомобиль должницы по объявлению в интернете

Женщина пыталась продать его от лица знакомого
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке приставы нашли автомобиль должницы по объявлению в Интернете. Фото: УФССП России по Кемеровской областиВ Новокузнецке приставы нашли автомобиль должницы по объявлению в Интернете. Фото: УФССП России по Кемеровской области
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В Новокузнецке судебные приставы вычислили автомобиль должницы по объявлению в интернете. Женщина пыталась продать его, но не от себя, а от лица знакомого.

На исполнении у судебных приставов находилось производство о взыскании с жительницы города в пользу банка задолженности в размере 250 тысяч рублей. Женщину ознакомили с материалами, а также предупредили о мерах принудительного взыскания, однако в назначенный срок задолженность она не оплатила, а от приставов стала скрываться.

Как выяснили специалисты, в собственности у женщины находился автомобиль. В отношении него было вынесено постановление об ограничении регистрационных действий.

- Сотрудникам ведомства стало известно, что на одном из сайтов объявлений размещено объявление о продаже данного автомобиля. Судебный пристав под видом покупателя связался с гражданином, опубликовавшим объявление, и назначил встречу. Им оказался товарищ должницы. Транспортное средство было арестовано и передано на ответственное хранение взыскателю, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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