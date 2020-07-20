2020-07-20T09:44:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе после карантина по коронавирусу открыли больницу

Роспотребнадзор приостанавливал работу учреждения с 30 июня
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе после карантина по коронавирусу открыли больницу. Фото: Администрация Междуреченска/ vk.comВ Кузбассе после карантина по коронавирусу открыли больницу. Фото: Администрация Междуреченска/ vk.com
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В Кузбассе вновь начала работу больница, которая закрывалась на карантин из-за коронавируса. Роспотребнадзор приостанавливал работу учреждения с 30 июня.

В Междуреченске после двухнедельного карантина возобновила работу пятиэтажная больница. С 15 июля здесь заработало урологическое отделение и отделение детской хирургии, а с 17 июля открылось хирургическое отделение для оказания экстренной помощи.

-А вот отделение терапии в больничном городке наоборот — закрылось до 30 июля, - отметили в пресс-службе Междуреченска. - Экстренных пациентов будут отправлять в больницу города Мыски, остальные получают лечение дома по назначению участкового врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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