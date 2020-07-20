Машины разметало по трассе после ДТП в Кузбассе. Фото: Регион 42/ vk.com

В Кузбассе после ДТП машины разметало по обеим сторонам трассы. Авария произошла на автодороге Кемерово – Топки.

В понедельник, 20 июля, на трассе не смогли разъехаться несколько машин. В результате транспортные средства, как видно из присланных очевидцами кадром, получили значительные повреждения.

Как рассказали в областной ГИБДД, водитель автомобиля Nissan при совершении поворота налево остановился на дороге. В него врезался BMW X5, который двигался сзади с небезопасной скоростью, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем «Лада Гранта».

Как сообщается, погибших в ДТП нет, сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.