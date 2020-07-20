Средняя зарплата в Кузбассе составила 43 тысячи рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T13:26:30+03:00

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Согласно статистике, составленной экспертами Кемеровостата, в Кузбассе выросла средняя зарплата. По итогам мая ее уровень почти достиг 43 тысяч рублей.

По итогам последнего весеннего месяца, средняя заработная плата составила 42992 рубля – это на про процента больше, чем в мае 2019 года, и на пять процентов выше уровня зарплаты в апреле 2020 года.

Больше всего получали в мае работники таких сфер, как «Научные исследования и разработки» — 59 496 рубля, «Добыча угля» - 59 440 рублей, «Деятельность финансовая и страховая» - 56 065 рублей, «Производство кокса и нефтепродуктов» - 55063 рубля, «Производство металлургические» - 52508 рублей.

Самые низкие зарплаты были в сферах: «Производство кожи и изделий из кожи» - 10 914 рублей, «Производство одежды» - 14 630 рублей, «Производство мебели» - 16 973 рубля, «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» - 18086 рублей, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 21555 рублей.

Всего же за пять месяцев текущего года средний уровень зарплаты в Кузбассе составил 41716 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU