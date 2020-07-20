В Новокузнецке задержали пассажира, избившего кондуктора трамвая

20 Июль 2020 2020-07-20T14:26:51+03:00

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В Новокузнецке задержан дебощир, который избил кондуктора трамвая. Мужчину разозлило замечание по поводу его нетрезвого вида.

К полицейским с заявлением обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что во время рабочего дня у нее случился конфликт с нетрезвым пассажиром. Женщина сделала ему замечание по поводу состояния опьянения, в ответ тот ударил ее в область груди. На защиту работнику транспорта поспешили пассажиры, и нападавший выбежал из трамвая.

-Информация о розыске дебошира была передана нарядам полиции, несущим службу на улицах города. Через несколько минут злоумышленника задержали сотрудники дорожно-патрульной службы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Нападавшим оказался 24-летний безработный горожанин, который уже ранее был судим. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительно женщине диагностировали ушиб грудной клетки, но ей еще предстоит пройти экспертизу, которая определит тяжесть нанесенного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU