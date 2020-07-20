В Кемерове продолжается ремонт Соснового бульвара в Рудничном районе
В Кемерове дорожники продолжают ремонт Соснового бульвара в Рудничном районе. Эта дорога ведет к Кузбасскому клиническому кардиологическому диспансеру.
Работы, которые проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разделены на два этапа. Так, в этом году будет сделан ремонт от улицы Терешковой до поворота на кардиоцентр, а также въезда и выезда с территории учреждения.
Сейчас строители уложили выравнивающий слой асфальта и демонтировали старый бордюрный камень. В дальнейшем они обустроят два новых заездных кармана для заезда автотранспорта, отремонтируют тротуары, а после этого приступят к устройству верхнего слоя асфальта.
В следующем году будет отремонтирован участок от улицы 5-й Квартал до проспекта Шахтеров, сообщили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU