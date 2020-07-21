Кузбасские хирурги собрали пациенту сломанную ногу в ДТП без разрезов

21 Июль 2020 2020-07-21T04:11:05+03:00

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Кузбасские хирурги успешно прооперировали пациента, сломавшего ногу в результате ДТП. Для этого они использовали щадящий метод проколов.

Врачи Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского спасли 36-летнего мужчину, пострадавшего в ДТП. Жителя Анжеро-Судженска после аварии доставили в больницу с тяжелой травмой ноги - переломом бедренной кости. За 40 минут травматологи через несколько проколов собрали пациенту ногу, и при этом ему даже не понадобилось гипсовой повязки.

-У молодых пациентов такие переломы происходят редко, как правило, в результате сильного воздействия - удара. Такие травмы обязательно нуждаются в хирургическом вмешательстве, - рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 Илья Стаценко. - Мы практикуем малоинвазивный метод лечения. Через небольшие проколы вставили титановый штифт и соединили отломки, таким образом зафиксировав перелом. Кровопотеря при этом минимальная.

Он отметил, что после использования такой методики пациенты уже на следующий день могут ходить с костылями и даже гипсовая повязка не нужна. А раньше в подобных случаях требовалась бы сложная операция, и долгая реабилитация.

Сейчас пострадавший в аварии чувствует себя хорошо, он мог сам передвигаться уже на вторые сутки, а на пятые готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU