2020-07-21T05:00:13+03:00
Общество

В Кузбассе лже-бизнесмен украл у жителей миллионы

Потерпевшими стали 10 человек
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе лже-бизнесмен украл у жителей миллионыВ Кузбассе лже-бизнесмен украл у жителей миллионыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе лже-бизнесмен обогатился за счет чужих миллионов. От это действий пострадали 10 человек.

В Белове завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Его обвиняют в мошеннических действиях.

Как было установлено следствием, беловчанин, сам не будучи предпринимателем, убеждал жителей города и ближайших поселков принять участие в его якобы прибыльном бизнесе, который связан с куплей-продажей ГСМ, пихтового масла, леса и кедрового ореха. Потенциальным партнерам он обещал вернуть вложенные средства с процентами.

-Обвиняемый заключал с инвесторами устные договоры и получал наличные, однако обязательств не выполнил, мотивируя это тем, будто у него возникли проблемы в бизнесе, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Установлено, что в результате мошеннической схемы пострадали 10 человек. Им причинен ущерб на общую сумму около 7 миллионов рублей.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело, сейчас вместе с собранными доказательствами оно находится в суде. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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