2020-07-21T07:44:19+03:00
Происшествия

В Кемерове на рабочего упала строительная балка

Мужчина погиб на месте
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове на рабочего упала строительная балкаВ Кемерове на рабочего упала строительная балкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кемерове в понедельник, 20 июля, произошел несчатный случай. На одной из стройплощадок на рабочего упала балка весом более тонны, мужчина погиб.

Как сообщили в Следственном комитете Кузбасса, инцидент произошел в Заводском районе. Предварительно установлено, что 53-летний мужчина занимался монтажом металлоконструкций. В это время на площадке с помощью крана поднимали металлическую балку. Стропа, которая ее удерживала, оборвалась, и конструкция придавила рабочего, который не успел отбежать в сторону.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Предстоит выяснить, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также надлежащим ли образом был закреплен груз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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