Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о схемах мошенничества в период коронавируса

21 Июль 2020 2020-07-21T09:20:37+03:00

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Роспотребнадзор Кузбасса опубликовал памятку о схемах мошенничества, которые появились в период распространения коронавируса. Чтобы выманить деньги у жертвы, злоумышленники используют несколько способов.

В памятке для потребителей приводятся наиболее распространенные схемы мошенничества, а также рекомендации, как не попасться на уловки. В том числе мошенники используют несколько схем связанных с коронавирусом. Так, в одном случае на телефон присылают смс-сообщение о выписанных штрафах, в том числе за нарушение изоляции, и предлагают оплатить их переводом на карту либо по номеру телефона.

Еще одна схема – неизвестные звонят человеку и сообщают о его контакте с больным, после чего требуют провести платный анализ. И, наконец, еще одна схема, о которой говорится в памятке – это предложение оформить компенсацию ущерба от COVID-19, в том числе из-за перерыва в работе, действий интернет-мошенников, пропавших туристических путевок и билетов.

Специалисты советуют перепроверять информацию о коронавирусе на официальных сайтах госорганов или звонить на горячую линию по телефону 8-800-2000-112.

ИСТОЧНИК KP.RU