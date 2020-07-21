Впервые за 23 года в Кузбассе упал объем добычи угля

21 Июль 2020 2020-07-21T10:12:11+03:00

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В Кузбассе впервые за 23 года упал объем добычи угля. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

По словам главы региона, из-за непроясненного вопроса со строительством Восточного полигона угольные компании резко остановили инвестиции. В результате объем добычи упал на 11 процентов, хотя раньше даже в кризисы неизменно рос.

В интервью РИА Новости глава региона отметил, что текущий кризис начался внезапно с торговой войны между США и Китаем. При этом у региональных властей уже было понимание, что Европа будет отказываться от угля и рынок сместится в Азию. Однако РЖД не развивает железную дорогу в этом направлении и не дает региону план того, как это будет делаться до 2024-2025 годов согласно протоколу заседания комиссии по топливно-энергетическому комплексу, которое прошло под руководством президента России.

- Там как раз обсуждалось развитие Восточного полигона - БАМа и Транссиба. Нам очень важно знать план по годам, потому что под это угольщики должны планировать свои инвестиции. Если не будет плана, то и угольщики инвестировать не будут. При этом на сегодня РЖД выделяет со своей стороны 500 миллиардов рублей, а угольщики - на порядок больше. Меня беспокоит, что эти инвестиции стали останавливаться, потому что угольщики не понимают, как будет развиваться восточное направление, - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU