В Новокузнецке из окна выпала 2-летняя девочка

21 Июль 2020 2020-07-21T11:25:53+03:00

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В Новокузнецке зафиксирован очередной случай падения маленького ребенка из окна. В этот раз пострадала 2-летняя девочка.

Полицейские проводят проверку по поводу поступившего сообщения о падении ребенка из окна квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома.

Как было установлено, девочка находилась в квартире вместе с родителями. Однако мама в какой-то момент отвлеклась на домашние дела, а малышка взобралась на подоконник и выпала из окна, открытого для проветривания.

- В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU