В Новокузнецке из окна выпала 2-летняя девочка
В Новокузнецке зафиксирован очередной случай падения маленького ребенка из окна. В этот раз пострадала 2-летняя девочка.
Полицейские проводят проверку по поводу поступившего сообщения о падении ребенка из окна квартиры на втором этаже многоквартирного жилого дома.
Как было установлено, девочка находилась в квартире вместе с родителями. Однако мама в какой-то момент отвлеклась на домашние дела, а малышка взобралась на подоконник и выпала из окна, открытого для проветривания.
- В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU