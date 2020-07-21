21 Июль 2020 2020-07-21T12:03:18+03:00

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Стали известны сроки возобновления строительства спорткомплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове. Ранее оно было заморожено из-за начала пандемии коронавируса.

Сейчас в регионе строится и ремонтируется несколько крупных спортивных объектов, два - в областном центре.

На пересечении Притомского проспекта и улицы Терешковой строится ледовый дворец «Кузбасс», который планируется сдать в первом квартале 2021 года. Он спроектирован по всем мировым стандартам под хоккей с мячом и для конькобежного спорта.

Рядом с ним должен был появиться спорткомплекс «Кузбасс-Арена» для 20 видов спорта, в том числе под чемпионат мира по волейболу 2022 года.

-Там подразумевалось софинансирование со стороны государства под ЧМ по волейболу, а также под празднование 300-летия Кузбасса. Но началась пандемия, и мы начали делать все за свой счет. Позже мы оттуда забрали деньги в свой фонд борьбы с пандемией, - сообщил губернатор Сергей Цивилев в интервью РИА Новости.

Он добавил, что сейчас часть денег вернулась в строительство. В настоящее время выполняются работы по устройству свайного поля. За счет региона к осени будут проведены все коммуникации - тепло, вода, канализация.

- Все земельные работы, естественно, мы выполнили, - добавил глава региона. - И сейчас мы обратились в Правительство Российской Федерации, чтобы нам дальше помогли в достройке этого комплекса под чемпионат мира.

ИСТОЧНИК KP.RU